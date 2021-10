Link kopiert

In Oberriet (SG) ist es am Dienstag gegen 15.45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Straße. Gleichzeitig fuhr dort ein 40-jähriger Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Es kam zum Zusammenstoß.