Bei einem Arbeitsunfall in einer Küche in Lochau ist am Freitagvormittag ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Kochlehrling erlitt durch spritzendes Fett am Rücken, an den Armen und im Nacken Verbrennungen dritten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Zu dem