Link kopiert

Die Feuerwehr Weiler kam am Dienstag einer Frau in Weiler zu Hilfe, die von ihrem einjährigen Sohn auf dem Balkon ausgesperrt wurde. Die Florianijünger erkundeten zunächst alle Fenster, mussten aber letztlich den Zylinder der Haustüre ziehen, um in die Wohnung zu gelangen. Der Bub war wohlauf und ha