Link kopiert

Auch in der Berufungsverhandlung am Landesgericht Feldkirch beantragte der Angeklagte vergeblich einen Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung. Aber der Schuldspruch des Bezirksgerichts wurde in zweiter Instanz bestätigt. Demnach hat der 50-Jährige als Streitschlichter bei einem ehelichen Konfli