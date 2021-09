Link kopiert

Für eine Großfahndung und einen Einsatz der erst vor kurzem installierten Polizei-Bereitschaftseinheit „Schnelle Reaktionskräfte“ sorgte am Mittwochvormittag ein Droh­anruf in einer sozialen Einrichtung. Laut Polizeiangaben kündigte ein pakistanischer Staatsbürger um 9.40 Uhr an, sich vor dem Landha