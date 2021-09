Glimmbrand in einer Werkstatt













Link kopiert

Gegen 7.45 Uhr kam es am Freitag in Brand zu einem Feuerwehreinsatz in der Werkstatt eines Einfamilienhauses. Nachdem die Hausbesitzerin im Erdgeschoss eine starke Rauchentwicklung bemerkte, verständigte sie augenblicklich die Feuerwehr. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten die Ursache für den