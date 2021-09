Polizei warnt: Fahrraddiebe in Vorarlberg auf Beutezug













Link kopiert

Die Polizei warnt aktuell vor Fahrraddieben. In den letzten Tagen und Wochen sei in Vorarlberg eine Zunahme von Diebstählen hochwertiger Fahrräder und E-Bikes zu verzeichnen, heißt es in einer Aussendung. Die Fahrräder wurden aus Tiefgaragen, Kellerabteilen und Carports gestohlen und waren teils ver