Link kopiert

Claudia Hagen ist ab 1. September Strafrichterin am Innsbrucker Oberlandesgericht. Erstmals seit zehn Jahren ist die Vorarlberger Richterschaft damit wieder in einem OLG-Berufungssenat für Strafsachen vertreten. Hagen war zuletzt in Feldkirch gleichzeitig als Straf- und Zivilrichterin tätig. Dünser