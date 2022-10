Link kopiert

In den letzten Tagen verbrachten viele ihre Zeit mit dem Versuch, die Fernwirkung von Quanten zu verstehen. Das ist gar nicht so einfach – ja, kann es gar nicht sein, man muss ja nur bedenken, dass für manche bereits die „Aussteigen vor Einsteigen“-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln eine unbewält