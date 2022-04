Link kopiert

Jetzt laufen österreichweit traditionsgemäß die Schinkenfleckerl- und Eiersalat-Tage, bei denen man Bekannte der Feiertage in veränderter Form wiedertrifft. Auch das süße Weißbrot (in Kärnten durch den Reindling ersetzt, was die Regionen jenseits der Pack immer noch in Erstaunen versetzt) muss jetzt