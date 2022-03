Link kopiert

Echt jetzt? DJ Flamingo! So hat sich Ewald Tatar genannt, als er im legendären Wiener U4 und später im berühmt-berüchtigten Club Kamakura in Oberwart Platten „aufgelegt“ hat, so hat man das damals noch genannt. Der junge Wilde schnappte sich einen alten Mantel, färbelte ihn rosarot ein, fertig waren