Link kopiert

Massive technische Störungen bei den ÖBB haben am Freitag zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen in ganz Österreich geführt. Das Problem bestand seit der Wartung von internen IT-Systemen in den frühen Morgenstunden. Techniker konnten es am Nachmittag beheben. Rund 220 Züge fielen ganz oder tei