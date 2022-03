EU-Chefanklägerin in der Ukraine













Link kopiert

EU-Chefanklägerin Laura Kövesi und die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa haben sich am Freitag in der Ukraine an einem aus Sicherheitsgründen ungenannten Ort getroffen. Bei diesem Treffen wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die „dem Schutz der finanziellen Interessen