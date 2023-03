Link kopiert

Damit sich Leistung lohnt, will Nehammer die Schere zwischen Arbeit und dem Bezug von Sozialleistungen weiter öffnen. Konkret soll das Arbeitslosengeld höher beginnen und danach deutlicher absinken. Wer kürzer als fünf Jahre in Österreich lebt, soll nur die Hälfte der Sozialhilfe und Asylwerbende me