Festival in den Zeiten des Krieges













Link kopiert

Jetzt hat er sich also doch geäußert: „Demokratie. Dieses Wort bedeutet mir viel. Es bedeutet, dass jeder Mensch über sich selbst entscheiden kann“, sagte Teodor Currentzis in einem Interview mit Ioan Holender für „ServusTV“. Derartige Entscheidungen seien „zu akzeptieren und zu respektieren. Nur we