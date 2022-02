Link kopiert

Nein, noch ist es nicht so weit. Noch ist der Waffengang um die Ukraine eine „regionale“ Auseinandersetzung. Und doch: Mit Wladimir Putin haben wir einen völlig unberechenbaren Gegner in diesen unberechenbaren Zeiten. Er spricht an einem Tag von „Diplomatie“ und überfällt am nächsten Tag mit 10.000e