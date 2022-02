Link kopiert

Eine Autolenkerin in Kärnten tötet eine Frau und deren Kind und gesteht die Mordabsicht. Ein Mann in der Steiermark tötet Mutter, Bruder, dann sich selbst. In Deutschland werden zwei Polizisten getötet, beide unter 30. Das alles innerhalb weniger Tage. Steigt die Aggression? Sinkt die Hemmschwelle?

