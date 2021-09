Link kopiert

Mit den heute in Kraft tretenden verschärften Coronaregeln muss man auch beim Lebensmitteleinkauf anstelle des herkömmlichen Mund-Nasen-Schutzes wieder eine FFP2-Maske tragen. Der Diskonter Hofer will wieder Gratismasken an der Kasse abgeben, auch Spar will das weiter so halten. Bei Rewe kosten die