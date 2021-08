Link kopiert

Nur Stunden nach den Anschlägen bekannte sich die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS), genauer gesagt ihr afghanischer Ableger IS-K, zu den Anschlägen. Ihnen werden einige der blutigsten Anschläge der vergangenen Jahre in Afghanistan und Pakistan zur Last gelegt. Doch wer ist die Splittergruppe