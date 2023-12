Die Lustenauer wollen heute in Klagenfurt drei Punkte bejubeln.Klaus Hartinger

Auf den EHC Lustenau wartet am Wochenende ein Auswärtsdoppel. Heute gastieren die Löwen um 19 Uhr in Klagenfurt bei der zweiten KAC-Garnitur. Morgen geht es schon um 16 Uhr in Linz mit dem Spiel gegen die Steel Wings