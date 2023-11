Misolic kämpfte sich in Viertelfinale

Der Grazer Filip Misolic hat beim ATP-Challenger in Maspalomas das Viertelfinale erreicht. So setzte sich der frischgebackene österreichische Hallenmeister gegen den Südkoreaner Gerard Campana Lee nach hartem Kampf mit 6:4, 4:6 und 6:3 durch. Misolic hat nun einen Tag Pause, ehe es in der Runde der