Hirner startet in den Winter

Mit dem provisorischen Wettkampfsprung starten die Kombiniererinnen heute in Lillehammer in den neuen Weltcupwinter. Neben der Eisenerzerin Lisa Hirner (Bild) sind noch Claudia Purker und Annalena Slamik beim Auftakt dabei. Auch die Männer machen in Lillehammer Station: Mit Franz-Josef Rehrl, Marti