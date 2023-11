Topfavorit Novak Djokovic hat bei den ATP Finals in Turin sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Der Weltranglistenerste besiegte in seinem letzten Gruppenspiel Hubert Hurkacz zwar mit 7:6, 4:6, 6:1, braucht zum Einzug ins Halbfinale aber Schützenhilfe. Der sechsmalige Finals-Sieger Djokovi