Am vergangenen Wochenende konnte Bregenz Handball mit zwei Siegen über Mistra den Einzug in die 2. Runde des EHF European Cups fixieren. Heute steht mit dem Heimspiel gegen jags Vöslau der Auftakt einer weiteren englischen Woche an. Am Samstag kommt es dann zum Top-Duell zwischen Bregenz Handball u