Link kopiert

Vor den Bemer Pioneers Vorarlberg steht heute das erste offizielle Eistraining der Saison. In den vergangenen zwei Wochen standen inoffizielle Eiseinheiten an, gestern ein Leistungstest im Olympiazentrum Vorarlberg. Das erste Testspiel bestreiten die Feldkircher am 18. August gegen Ravensburg. Das e