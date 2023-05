Link kopiert

Von Karin Sturm und Matthias Janisch

Wie der Rennsieger am Sonntag in den legendären Pool, taucht auch die Formel 1 in Monaco in eine ganz eigene Welt voller Glamour, Luxus und Stars ein. Das historisch bedeutendste Rennen in der Königsklasse des Motorsports fährt in einer eigenen Liga.