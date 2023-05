Link kopiert

Von Martin Quendler

Wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir in die A-Gruppe gehören. Es gab von uns keinen Auftritt, bei dem wir völlig chancenlos waren. Und am Ende haben wir das Schlüsselspiel gegen Ungarn gewonnen. Mit Glück, aber wir hatten auch Pech bei dieser WM“, erklärte Teamchef Roger Bad