Hochklassiges Torjäger-Duell um den Sieg

Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Sieben Tore haben Esref Demircan und Julian Rupp im April jeweils in der Vorarlbergliga erzielt. Damit kommen die beiden Torjäger in der Monatswertung der Hansesun Super Liga auf 15,75 Punkte. Und so musste die Einsatzzeit darüber entscheiden, wer als Super-Torjäg