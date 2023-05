Ein Endspiel um den Klassenerhalt

Link kopiert

Von Michael Mäser

neue-redaktion@neue.at

Viel wurde in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, dass jeder in der Mannschaft um die prekäre Lage in Altach weiß und jeder gefordert ist. Die Ansagen, mit Leidenschaft und Willen gegen den Abstieg anzukämpfen, konnten allerdings nur phasenweise umgesetz