In Lustenau soll also eine neue Eishalle gebaut werden. Es ist seit Wochen klar, dass EHC-Boss Herbert Oberscheider Investoren für eine beeindruckende Multifunktionshalle an der Hand hat. In Wahrheit hatte Oberscheider diese Geldgeber bereits im Winter 2018/19, damals war eine Option, dass die Halle