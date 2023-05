Mader-Elf hält die Wölfe in Schach

Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Mit dem dritten Unentschieden in Folge – eigentlich verwunderlich, bei insgesamt acht erzielten Treffern – verteidigte Austria Lustenau in der Lavanttal-Arena seine Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. Nach einer sehr unterhaltsamen ersten Halbzeit, in