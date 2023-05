Unentschieden freut Kufstein

Link kopiert

Von David Niederer

neue-redaktion@neue.at

Der Rahmen für das Spitzenduell des Tabellenzweiten gegen den Ersten in der vierten Runde des Westliga-Play-offs hätte besser nicht sein können. Bei bestem Fußballwetter fieberte die beeindruckende Kulisse am gestrigen Nachmittag bereits etliche Minuten vor An