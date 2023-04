Eintagsfliege oder großes Comeback?

Link kopiert

Von Matthias Janisch

Ist das Undenkbare tatsächlich möglich? Könnte es in dieser Formel-1-Saison wirklich noch zu einer Art von Spannung an der Spitze kommen? Geht es nach den Fans in Rot, war die Poleposition von Charles Leclerc in Baku die Antwort darauf. Ferrari ist zurück, der übermächtige Bulle