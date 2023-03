Link kopiert

In der 18. von 22 Runden im Grunddurchgang der WHA-Meisterliga gastiert der SSV Dornbirn Schoren heute in Graz. Nach dem Befreiungsschlag gegen die BT Füchse am vergangenen Wochenende muss Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren heute dringend wieder punkten, um im Klassenkampf die Chancen zu verbessern.