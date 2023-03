Link kopiert

Gestern begann in der ICE Hockey League die Play-offs. Klagenfurt und den Capitals (6:4 in Innsbruck) gelang dabei gleich in Spiel eins ein Auswärtssieg. Der KAC gewann in Villach mit 4:0. Simeon Schwinger bereitete dabei Klagenfurts ersten Treffer vor, den Lucas Lessio (8.) erzielte. Die weiteren T