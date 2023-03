Link kopiert

Anna Gasser, geboren am 16. August 1991 in Villach, lebt in Millstatt.

Familienstand: ledig, Freund Clemens Millauer.

Größte Erfolge: Olympia-Gold Big Air 2018 und 2022. WM-Gold Big Air 2017 und 2023. 4 x Gold bei den X-Games, Österreichs Sportlerin de