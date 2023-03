Link kopiert

Soso. Austria Lustenau hat also ein Ausweichstadion für die Zeit des Umbaus gefunden. So stand es dieser Tage zumindest in großen Lettern bei diversen Medien geschrieben. Es stimmt nur nicht. Was da als Neuigkeit verkauft wurde, ist seit Monaten klar: Die Lustenauer geben bei ihrem Lizenzierungsantr