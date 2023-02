Stelldichein der Olympiasieger im Montafon

Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Donnerstag, 10.40 Uhr, Bergstation der Schafbergbahn in Gargellen. Ein stämmiger Amerikaner mit einer schwarz-weiß gemusterten Skihose schlendert mit einem Snowboard in seiner Hand dahin. Neben ihm geht eine Frau, auf deren Skihose die Stars and Stripes der amerik