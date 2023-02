Link kopiert

Bregenz

gewinnt

Bregenz Handball ist in der HLA ein wichtiger 30:28-Sieg (13:14) in Ferlach gelungen. Damit hat die Roth-Sieben ihren siebten Platz abgesichert. Bester Werfer in Unterkärnten war Dian Ramic mit acht Treffern. GEPA