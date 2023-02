Link kopiert

Die hohen Temperaturen haben ihr nächstes „Opfer“ in diesem Winter: Die EM im Weitenbewerb der Eisstocksportler musste abgesagt werden. Eine Konkurrenz ist an diesem Wochenende auf dem Goggausee (K) schlichtweg unmöglich. „Wir haben uns um Alternativen bemüht, aber so kurzfristig keine Lösung gefund