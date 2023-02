Link kopiert

Von Clemens Ticar

Große Freude hatte Lisa Hirner nicht mit dem frühlingshaften Wetter in Eisenerz in der Woche vor der Weltmeisterschaft in Planica. Die große Hoffnung: Winter in Slowenien. „Ich bin ganz klar ein Wintermensch, gar kein Zweifel“, sagt die 19-Jährige. Zwei, drei Wochen am Meer im Somme