Julia Grabher hat den Einzug in den Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Dubai gemeistert. Österreichs Nummer eins setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde gegen Kristina Mladenovic (FRA) 6:3, 6:2 durch und trifft nun auf Leylah Fernandez (CAN), gegen die sie im Jänner in Auckland eine bittere