Bayern verlieren Klassiker in Mönchengladbach













Link kopiert

Der FC Bayern München hat im rasanten Klassiker bei Borussia Mönchengladbach die zweite Saisonniederlage in der deutschen Bundesliga kassiert. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verlor am Samstag im Borussia-Park mit 2:3 (1:1) und muss am 21. Spieltag um die Tabellenführung bangen. Die Münchner