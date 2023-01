Drei Mal Gold für Vorarlberger Karatekas

Link kopiert

Bei der 14. Auflage des Austrian Karate Championscup in Hard sorgten die Teilnehmer nach zweijähriger Pause für eine elektrisierende Stimmung in der Sporthalle am See in Hard. Die Vorarlberger Starter nützten dabei die Gelegenheit als Generalprobe für die EKF-Cadets, Juniors und U21-Europameistersch