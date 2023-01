Link kopiert

Liebe Eishockey-Fans, der ICE-Grunddurchgang biegt in die entscheidende Phase, wie üblich zu dieser Jahreszeit wird nun meine Kolumne wieder Schwung aufnehmen. Leider sind wir beim KAC in dieser Saison noch überhaupt nicht in Schwung gekommen. Wir sind nach wie vor auf der System- und Liniensuche, w