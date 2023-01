Kriechmayr nahm das Herz in die Hand

Link kopiert

Ein wenig war Vincent Kriechmayr sogar zu Scherzen aufgelegt. „Ich habe mir lange überlegt, wie ich die zwei Abfahrten angehen soll. Und an sich war der Plan, am Freitag ein wenig Kräfte schonen, um am Samstag voll anzugreifen.“ Dann fuhr er in der Gondel mit dem Rennleiter der Streif, Mario Mitterm