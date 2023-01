Link kopiert

Die 14. Auflage des Austrian Karate Championscup 2023 geht nach zweijähriger Pause am Samstag in der Harder Sporthalle am See über die Bühne. Knapp 400 Ahtleten aus neun Nationen haben ihre Nennungen abgegeben und bereiten sich auf die in zwei Wochen stattfindende EKF Cadets, Juniors und U21-Europam