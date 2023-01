Link kopiert

Langsam wird’s unheimlich. Eva Pinkelnig landete im japanischen Zao in der Einzel-Konkurrenz ihren bereits fünften Saisonsieg und schaffte es zugleich zum achten Mal in Serie auf das Podest. Diesmal setzte sich die überlegene Weltcupführende bei dichtem Schneefall vor der Deutschen Selina Freitag so