Ein erstes Abtasten haben die männlichen Speed-Asse auf dem Lauberhorn in der Schweiz abgehalten. Aufgrund von 20 Zentimetern Neuschnee in der Nacht fand das erste Training für die Abfahrt am Samstag (12.30 Uhr) in Wengen auf verkürzter Strecke statt, Lokalmatador Stefan Rogentin war der schnellste