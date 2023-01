Link kopiert

Der Wiener Jakob Pöltl hat beim 121:109 der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons wieder groß aufgespielt. Der 27-Jährige steuerte in 32:21 Minuten Spielzeit mit elf Punkten und 16 Rebounds sein insgesamt 60. Double-Double in der NBA bei. Die Texaner liegen in der Western Conference allerdings